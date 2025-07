Nouvel épisode dans la saga Jashari : Bruges ne cède toujours pas

La saga Ardon Jashari n'est pas encore terminée. Le milieu de terrain suisse a une nouvelle fois demandé au Club de Bruges de le laisser partir, mais les Blauw & Zwart veulent que l'AC Milan augmente son offre, ce que les Rossoneri refusent.

La saga Ardon Jashari n'a pas fini de faire du bruit. Le milieu de terrain suisse est depuis longtemps courtisé par l’AC Milan, mais le club italien ne remplit toujours pas les conditions financières exigées par le Club de Bruges pour le libérer.

À ce jour, aucun transfert n’a été finalisé, les Rossoneri refusant d’augmenter leur offre initiale de 32 millions d’euros plus bonus, ce qui bloque les négociations. Pendant ce temps, Jashari fait preuve de patience, malgré la situation délicate.

Ardon Jashari continue de demander son départ

Absent lors de la Supercoupe de Belgique et de la photo officielle de l’équipe des Blauw & Zwart, le Suisse affiche clairement son désir : que Bruges accepte enfin l’offre de Milan. Il n’a pas repris l’entraînement avec ses coéquipiers et ne sera plus aligné par l’entraîneur Nicky Hayen.

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport a envoyé un message fort en une, en publiant une photo de Jashari portant le maillot de l’AC Milan accompagnée de la phrase. "Il est temps de conclure le transfert". Malgré cela, Bruges reste ferme sur ses positions.

Ce mardi, le journaliste italien Nicolo Schira a révélé qu’Ardon Jashari avait une nouvelle fois demandé au club brugeois de le laisser partir en Lombardie. Les discussions devraient se poursuivre dans les jours à venir, mais le Club de Bruges veut garder la main et ne compte pas baisser ses exigences sur le plan européen.