Rennes et Doku font du surplace

Cela ne s'est pas passé comme prévu pour Rennes en déplacement à Montpellier.

Non, Rennes ne fait pas une mauvaise saison, puisque les Bretons jouent le top 8. Ce dimanche, ils ont cependant manqué une belle occasion de s'installer dans le top 5, puisqu'ils se sont inclinés sur la pelouse de Montpellier.

Cette défaite, c'est surtout la faute à une première période fade et sans idée. Les Héraultais ont pris les devants grâce à un doublé de Mavdidi lors de la première demi-heure. Heureusement pour les Bretons que Savanier manque un penalty dès le retour des vestiaires.

Doku, sur le terrain pendant les 90 minutes, tente tout ce qu'il peut mais il n'y aura qu'un but, signé Guirassy, pour sauver l'honneur des visiteurs. Montpellier l'emporte donc et se retrouve à la hauteur de son adversaire du jour avec 38 points. Cette course à l'Europe sera serrée jusqu'au bout.