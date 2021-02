🎥 Une tentative désespérée de Jan Oblak coûte cher à l'Atlético

Le gardien des Madrilènes a voulu tenter le tout pour le tout en fin de rencontre face à Levante.

Des buts miraculeux de dernière minute marqués par un gardien, cela s'est déjà produit mais c'est plutôt rare. L'Atlético de Madrid a payé cher la montée de Jan Oblak samedi après-midi face à Levante.

Dans les dernières minutes du match, le gardien madrilène a voulu monter sur le corner pour tenter d'arracher un point in extremis. Les adversaires ont pourtant récupéré le ballon et ont profité du but vide de l'Atlético pour envoyer un missile du milieu de terrain et faire le break (0-2).