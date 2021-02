Pepe Reina : "Le Bayern, c'est l'équipe la plus dangereuse au monde"

Le gardien de la Lazio Rome est revenu sur les grossières erreurs de son équipe après la lourde défaite contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Pepe Reina n'y est pas allé par quatre chemins après la correction infligée par le Bayern Munich. "On a fait des erreurs techniques, raté des passes. Contre une équipe aussi forte, quand tu fais des erreurs comme celles-là, elle te punit, c'est comme ça. Ce type de matchs n'a rien à voir avec le championnat", a confié le gardien de la Lazio Rome au micro de Sky Sport.

"Maintenant, il faut qu'on oublie ce match, on peut perdre contre une équipe comme ça, mais il faut repartir. La Lazio n'avait pas joué depuis vingt ans à ce niveau, on a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans cette compétition. Et en face, il y avait un adversaire qui te punit... Le Bayern, c'est l'équipe la plus dangereuse au monde", a lâché l'Espagnol.