Les Rouches déçus après la défaite contre Anderlecht : "Nous avons manqué de caractère"

Le Standard de Liège a perdu le Clasico face à Anderlecht (1-3) ce dimanche après-midi à Sclessin.

Le Standard de Liège est passé à côté de son match ce dimanche. Les Rouches répètent les mêmes erreurs et cela se paie cash. "Nous avons manqué de caractère, nous connaissions l'importance de ce match. Impensable pourtant de perdre de cette manière", a confié Samuel Bastien à l'issue de la rencontre avant d'évoquer les centaines de supporters venus encourager l'équipe avant la rencontre. "Pas évident pour les fans, nous voulions leur rendre hommage après leur bel accueil. Nous voulions leur offrir la victoire...", a lâché le milieu de terrain.

"Il manquait de la concentration et du mouvement. Anderlecht était prenable. Nous répétons les erreurs et elles se paient cash. Il faut plus de rigueur pour éviter d'encaisser ces buts stupides", a souligné le vice-capitaine.

© photonews

Même son de cloche du côté de Nicolas Gavory. "Un bête but encaissé sur le premier but. Cela vient d'une touche puis un cafouillage permet à Amuzu de récupérer le ballon et de la mettre au fond avec un peu de réussite vu son contre favorable. Il y avait un manque de caractère comme Samuel l'a dit. Nous ne sommes pas parvenus à mettre le jeu en place. Nous avons manqué de fluidité et d'un dépassement de soi-même. Puis, soulignons le manque de réussite. Cette défaite nous reste en travers de la gorge", a conclu le Français.