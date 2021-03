🎥 Les supporters d'Anderlecht fiers de leur équipe après le Clasico : "Le chemin est encore long, mais on reste derrière vous"

Ce dimanche après-midi, le Sporting d'Anderlecht a remporté le Clasico face au Standard de Liège. Les Mauves se sont imposés 1-3 à Sclessin.

Dans ce sprint final pour le top 4, Anderlecht a remporté un match important au Standard. En plus des trois points dans l'escarcelle, les Mauves ont battu un rival tout en livrant une bonne prestation. Ce qui a plu aux supporters et ceux-ci ont tenu à le faire savoir.

Voici le communiqué des Mauves Army 2003 - Ultras RSCA :

"Merci √† toutes les personnes pr√©sentes hier d’avoir été respectueuses du port du masque. On ne peut que vous conseiller de faire attention à vos contacts rapprochés dans les 14 prochains jours.

Merci √† nos joueurs d’avoir honor√© nos couleurs. Nous sommes fiers de vous.

Merci aux membres du staff qui ont color√© Sclessin de couleur mauve. C’est bien plus beau ainsi, on √©tait chez nous sur le terrain et dans les vestiaires.

Merci Sporting de nous avoir permis de (re)vivre le temps de cette parenthèse ces √©motions et cette liesse populaire presque un an apr√®s notre dernier match.

Le chemin est encore long, mais on reste derrière vous!"