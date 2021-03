Le règlement à propos des fautes de main change une nouvelle fois

Comment compliquer encore un peu plus les choses?

L'IFAB, l'instance qui détermine les lois du jeu du football, a clarifié et modifié le règlement sur les mains. Elle précise que toutes les mains ne doivent pas être sanctionnées, que l'arbitre doit juger de l'agrandissement, ou non, de la surface corporelle, et annonce que certains buts marqués après une main "offensive" pourront désormais être validés.

Etant donné que l’interprétation des fautes de main n’a pas toujours été cohérente en raison d’applications incorrectes de la loi, les membres de l'IFAB confirment que tout contact de la main ou du bras d’un joueur avec le ballon n'est pas une infraction", souligne d'abord l'instance.

Et de revenir sur le fameux agrandissement de la surface corporelle: "Un joueur est considéré comme ayant rendu son corps anormalement plus grand lorsque la position de sa main (ou de son bras) n'est pas justifiée par le mouvement du corps du joueur pour cette situation spécifique". A ce sujet, l'IFAB invite les arbitres à "continuer à utiliser leur jugement" pour déterminer la validité de la position de la main par rapport au mouvement.

En "clair", la faute doit être sifflée dans deux situations: si un joueur "touche délibérément le ballon avec sa main (ou son bras) en déplaçant la main vers le ballon", et donc si un joueur agrandit sa surface corporelle de manière non justifiée, ce qui sera jugé par l'arbitre.

Bon courage aux arbitres, au VAR et à tous les décideurs du football.