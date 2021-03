Un scénario qui se répète pour Charleroi: "On n'est pas assez concret"

Nouveau week-end, nouvelle déception pour les hommes de Karim Belhocine, incapables de mettre la défense trudonnaire en difficulté, vendredi soir.

Le Sporting de Charleroi n'a pas laissé grand-chose à STVV, vendredi, mais les Zèbres n'ont pas non plus su faire la différence dans la moitié de terrain adverse. "C'est frustrant, parce qu'on n'arrive pas à prendre les trois points à la maison. Les matchs se répètent, on a des occasions, on ne marque pas et on perd des points", regrette Joris Kayembe.

"On tient derrière, mais ça ne tombe pas devant"

Même si le latéral gauche carolo sait que le Sporting n'a pas été assez menaçant, comme le reconnaissait aussi Karim Belhocine après la rencontre. "On était présent, on a dominé, mais on doit être plus décisifs devant le but", concède-t-il.

"On a poussé, on a centré, mais on n'a pas cadré. On tient derrière, mais ça ne tombe pas devant, parce qu'on n'est pas assez concret", conclut Joris Kayembe, qui sait que pour espérer que la saison du Sporting ne se termine pas prématurément, il va falloir être plus dangereux dans les cinq dernières rencontres de la phase classique.