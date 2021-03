Une prestation insuffisante offensivement pour le Sporting de Charleroi

Malgré les changements, malgré un nouveau système, le Sporting de Charleroi n'y arrive toujours pas.

Et si, tant contre Genk et Zulte qu'à Waasland-Beveren, le Sporting aurait pu prendre les devants, ce n'était pas le cas vendredi soir. Karim Belhocine en est conscient. "C'est bien de garder le zéro derrière, mais offensivement on ne s'est pas créé assez d'occasions, c'est pour ça qu'on a voulu changer et mettre deux attaquants en fin de match, mais STVV était bien en place et les deux équipes qui se sont maîtrisées", analyse le coach carolo.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. En plaçant Cédric Kipré dans l'axe de la défense, aux côtés de Dorian Dessoleil et de Ognjen Vranjes, Karim Belhocine avait opté pour un système différent, avec trois défenseurs. "On a essayé d'apporter un peu de variété, on a changé de système, on a essayé d'apporter au fil du match nos éléments frais et offensifs, mais on n'a pas réussi à faire la différence", regrette-t-il.

Et le partage met Charleroi dans une position plus délicate encore. Battu par Genk la semaine dernière, accroché par Zulte Waregem, Waasland-Beveren et maintenant STVV, le Sporting n'a plus gagné depuis le 30 janvier et voit de plus en plus le top 4 s'éloigner.