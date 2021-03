Polémique autour du double brassard de Sambi Lokonga, le capitaine du Sporting réagit

La Pro League s'est mise à l'arc-en-ciel ce week-end, et le double brassard du capitaine anderlechtois n'est pas passé inaperçu. Albert Sambi Lokonga s'en explique.

Tous les capitaines ont arboré un brassard arc-en-ciel ce week-end en Pro League, en signe de lutte contre l'hompohobie, le racisme et toute autre forme de discrimination. Sauf qu'Albert Sambi Lokonga portait à la fois un brassard arc-en-ciel et son brassard habituel.

Ce qui n'est pas passé inaperçu et n'a d'ailleurs pas amusé la Pro League. "C'est regrettable et contraire aux accords que nous avions passés", estime Stin van Bever, porte-parole de la Pro League, pour Het Laatste Nieuws. "Tous les capitaines devaient porter le brassard arc-en-ciel et on constate que ça n'a pas été fait correctement à Anderlecht alors que cette campagne est plus nécessaire que jamais. Nous en discuterons avec le club, car nous attendons une explication", ajoute-t-il.

Albert Sambi Lokonga a tenu à répondre dans un communiqué du club bruxellois. "C'est par superstition que j'ai voulu porter à la fois mon brassard du Sporting et le brassard arc-en-ciel. J'espère que ça permettra de dissiper le malentendu, parce que je respecte chacun dans sa diversité, qu'elle que soient son orientation, sa couleur ou sa religion", insiste le capitaine bruxellois.