Eupen sans pression face au Standard ? "Nous avons un résultat historique à portée de main"

Si la demi-finale de Coupe est certainement importantissime pour le Standard de Liège, Eupen n'arrive pas sans ambition ce samedi : les Pandas savent qu'ils sont à l'aube d'un résultat historique.

Si le Standard veut sauver sa saison, il devra à coup sûr aller chercher une victoire en Coupe de Belgique ; la pression est donc sur les visiteurs ce samedi. Mais du côté d'Eupen, on aborde tout de même ce match avec la volonté d'écrire l'histoire du club. "Le Standard a naturellement plus de pression que nous car ils entament chaque saison avec la volonté de remporter un trophée ou disputer l'Europe", reconnaît Beñat San José en conférence de presse. "Mais Eupen a une autre forme de pression sur les épaules : celle de réaliser un résultat historique, atteindre la finale pour la première fois".

Une pression "positive", précise le coach eupenois, mais réelle. "Nous avons la responsabilité de faire de notre mieux pour atteindre cet objectif, c'est la plus belle pression qui soit en football. Je ne sais pas comment se sentira le Standard sur le terrain, et je ne me concentre pas sur eux : nous sommes dans une bonne dynamique et ce match arrive au bon moment pour nous", pointe San José quand on lui demande si c'est le "bon moment" pour affronter les Rouches, peu en confiance.

C'est une opportunité pour Eupen de grandir en tant que club

Même discours dans le chef d'Andreas Beck, l'un des joueurs eupenois ayant le plus l'expérience des grands rendez-vous. "J'ai déjà connu des succès et des trophées dans ma carrière, en Allemagne et en Turquie, mais une telle performance avec un "petit" club comme Eupen, c'est fantastique", se réjouit l'Allemand, tout sourire. "On sent que l'atmosphère est différente, comme elle doit l'être à la veille d'un tel match. L'enthousiasme et la pression montent".

© photonews

Beck n'est certainement pas arrivé à Eupen avec pour ambition de remporter des trophées ou même de disputer un jour une finale de Coupe, mais accueille cette opportunité avec plaisir. "En quinze ans de professionnalisme, tu deviens un peu accro à ces sensations, à ce stress. C'est mon cas. J'espère disputer ce match, dès le début ou en montant au jeu, pour pouvoir mettre mon coeur sur le terrain", s'enthousiasme l'ex-international allemand.

"Bien sûr que le stress et la pression sont plutôt du côté du Standard, mais tous les joueurs d'Eupen rêvent de disputer ce genre de match. C'est une opportunité énorme. Si Eupen veut grandir en tant que club, c'est une occasion en or", pointe encore Beck. "Nous avons manqué l'une ou l'autre occasion, durant la saison, de grimper au classement. Mais c'est la Coupe, c'est une autre compétition et c'est notre chance de réaliser quelque chose d'historique".