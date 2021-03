Les deux arbitres de la Coupe de Belgique sont connus

Ce samedi, le choc wallon entre le KAS Eupen et le Standard de Liège se jouera au Kehrweg. Cette rencontre sera dirigée par Lawrence Visser. Ce sera la cinquième fois que Visser arbitrera Les Rouches (2 victoires, un nul et une défaite). Il a dirigé une seule fois Eupen cette saison, contre Mouscron (1-1).

Dimanche, Anderlecht accueillera le Racing Genk. Ce duel sera dirigé par Jonathan Lardot qui a sifflé deux fois Anderlecht cette saison (dont le triste Clasico du Parc Astrid) alors qu'il a dirigé Genk lors de leur victoire contre Charleroi en début de saison (2-1).

Les deux rencontres se joueront à 20h45.

Find out the appointments for next weekend 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/j9rEVi0P3K