On en sait plus sur la date du retour de Neymar

Le Brésilien a manqué la double confrontation contre le FC Barcelone.

Trop juste pour affronter le FC Barcelone (1-1) mercredi en Ligue des Champions, en raison de douleurs persistantes au niveau de l'adducteur, Neymar (29 ans, 11 matchs et 6 buts en L1 cette saison) ne retrouvera pas non plus le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de Nantes ce dimanche (21h) en Ligue 1, révèle l’émission Téléfoot ce vendredi.

Dans l’optique des grandes échéances attendues, sur la scène nationale comme européenne, le PSG ne compte prendre aucun risque avec sa star brésilienne, dont le retour est maintenant espéré pour le choc contre l’Olympique Lyonnais, le dimanche 21 mars prochain en championnat.