Bundesliga : Le Bayer Leverkusen se fait surprendre par l'Arminia Bielefeld

Le promu a créé la surprise lors de cette 25e journée de Bundesliga.

À noter que Michel Vlap est resté sur le banc durant l'entiereté de la rencontre et que Nathan de Medina était absent car il est blessé au genou. L'Arminia Bielefeld ouvrira rapidement le score via Ritsu Doan (18e), 0-1. Masaya Okugawa doublera la mise après la pause d'un plat du pied (57e), 0-2. Le Bayer 04 Leverkusen réagira trop tardivement en réduisant le score via Schick (85e), 1-2. Pourtant les locaux effleureront le poteau gauche de Stefan Ortega dans le temps additionnel (90e+3).

Le Bayer reste 6ème alors que l'Arminia Bielefeld s'extrait de la zone rouge et passe quinzième.