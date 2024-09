David Hubert dévoile ses plans pour l'après-Riemer : "Que ce soit pour un match ou pour dix..."

David Hubert se retrouve inopinément face à son grand baptême du feu. Et ce n'est pas n'importe lequel. Sans jamais avoir coaché un seul match au plus haut niveau, il doit soudainement prendre en charge Anderlecht. Une tâche pour laquelle l'entraîneur par intérim se dit prêt.

David Hubert doit guider les mauve et blanc dans les prochaines semaines. Récolter des résultats, et si possible, améliorer également le jeu en cours de route. Ce n'est pas une tâche facile pour un entraîneur inexpérimenté, qui n'a été actif que comme assistant et comme entraîneur des U18.

Pourtant, à Anderlecht, ils n'ont pas hésité après le licenciement de Brian Riemer. Vandenhaute et Fredberg ont en effet vu en Hubert la meilleure solution - temporaire. "Ai-je été surpris ? Dans le sens où je ne savais pas que le club était à la recherche d'un nouvel entraîneur lorsque le téléphone a sonné", a-t-il dit en souriant.

"Mais dans ce cas, il était clair que j'étais l'une des personnes susceptibles d'être considérées comme une solution interne. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai répondu que j'étais prêt à 100 %. C'est ce que je veux faire."

Je suis prêt à 100%

Il n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le match contre Charleroi. Pas plus pour changer beaucoup de choses ou pour imposer ses idées. "Le staff a déjà préparé le match. J'ai surtout observé. Peut-être que je changerai quelques petites choses, mais il y a une bonne base. Mon travail est d'ajouter quelque chose là où c'est nécessaire."

Hubert voit la situation comme une occasion précieuse. "C'est de toute façon une expérience, une chance de goûter à la réalité. Je savais déjà que c'était mon truc, et c'est une chance de le prouver. Qu'est-ce que je peux apporter au groupe ? Il est important pour moi de le tester."

Le départ de Riemer a été difficile pour le groupe

Le coach de 36 ans s'est déjà retrouvé devant son groupe de jouuers. "Hier a été une journée très spéciale. Ce n'est pas juste un entraîneur qui part, mais aussi un être humain. Vous savez que cela peut arriver dans le football, mais dire au revoir reste difficile. C'est difficile pour le groupe. Il est normal de prendre un moment pour se pencher sur cette déception, mais il est très important de tourner rapidement la page."

Hubert veut apposer sa propre patte. "Le groupe doit pouvoir évoluer dans les meilleures conditions possibles, que ce soit pour un match ou pour dix. Nous verrons ce qui se passe. Il est maintenant important de créer une déclic et de mettre en œuvre ce que nous avons fait aujourd'hui à l'entraînement."

Concernant son rôle futur au sein de l'équipe première, il n'a pas pu dire grand-chose pour le moment. "Je n'en ai pas encore parlé. Je ne serais pas moi-même si je ne mettais pas l'accent sur d'autres aspects pendant ma période intérimaire sans précipitation. Il ne s'agit pas de provoquer une révolution en un jour, mais je veux mettre en avant des choses qui peuvent aider le groupe. Ensuite, je verrai ce qui est nécessaire."