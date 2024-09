Le Club de Bruges a-t-il le meilleur noyau de son histoire ? "C'est absurde, à notre apogée, nous battions tout le monde"

Le Club de Bruges n'a pas fait mauvaise impression malgré le résultat dans son premier match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. On a envie d'écrire que le Club peut survivre à cette phase de ligue, mais l'ancien Blauw & Zwart Ruud Vormer a des doutes à ce sujet.

Ruud Vormer a disputé 24 matchs de Ligue des Champions avec le Club. "Ce sont toujours les matchs que nous attendions avec impatience. Nous avons été champions à chaque fois pour pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison suivante", a-t-il déclaré dans les colonnes du Krant van West-Vlaanderen.

"C'était toujours un honneur pour moi de me tenir là, avec mon brassard de capitaine lors de l'hymne. Le 0-0 contre le Real Madrid était très beau, bien sûr, je n'oublierai jamais ça. Mais mon meilleur souvenir reste le 0-4 à Monaco, lors duquel j'ai marqué."

À l'époque, Vormer n'était plus un titulaire indiscutable. "C'était surtout à cause de la période difficile que je traversais, j'étais sur le banc. Mais Siebe Schrijvers était blessé et j'ai eu ma chance en tant que numéro 10. C'était une belle réponse."

Le Club de Bruges, meilleur que jamais ? Pas selon Ruud Vormer !

Selon de nombreux observateurs, le Club de Bruges est suffisamment armé pour survivre à cette phase de ligue, mais Vormer a des doutes à ce sujet. Il y a, en effet, de grosses pointures. "C'est un calendrier vraiment très difficile qui les attend."

On dit aussi que le Club a maintenant le meilleur noyau de son histoire. "Je trouve ça absurde. Nous avions plus de qualité qu'ils n'en ont aujourd'hui. Notre équipe de mes premières années avec Izquierdo, Gedoz, Duarte, Meunier, Rafaelov, à son apogée, battait tout le monde" a conclu Ruud Vormer.