Wouter Vrancken veut marquer les esprits à La Gantoise : "Je peux y devenir immortel"

La Gantoise se déplace ce dimanche soir au stade Jan Breydel pour affronter le Club de Bruges. Le coach gantois, Wouter Vrancken, va vivre sa première Bataille des Flandres en tant qu'entraîneur.

Si les rivalités Standard - Anderlecht, Standard - Charleroi ou encore Anderlecht - Club de Bruges sont bien installées dans le football belge, il y en a une qui s'est particulièrement développée ces dernières années.

Celle entre les deux géants du football flamand, le Club de Bruges et La Gantoise. Si les Brugeois dominent actuellement le football flamand et belge, La Gantoise aspire à retrouver les sommets.

Ce dimanche, Wouter Vrancken se retrouve face à un match très important : sa première "Bataille des Flandres" en tant qu'entraîneur de La Gantoise.

"A Bruges, on se retrouve dans une atmosphère agréable, mais aussi assez hostile pour nous", a préfacé Vrancken en conférence de presse - selon le Nieuwsblad. "Il faut être au-dessus de ça. Je suis curieux de savoir comment mon équipe va réagir, mais j'ai confiance en moi pour faire quelque chose là-bas et ne pas me contenter de tout subir."

"Ayant moi-même joué à Gand, je sais que pour les supporters, c'est l'un des matches de l'année. Je peux me rendre immortel (sic) si je gagne là-bas", a continué l'ancien joueur de La Gantoise.