Déjà des améliorations dans le jeu d'Anderlecht ? Voici ce que pourrait apporter David Hubert

David Hubert ne créera sans doute pas de révolution à Anderlecht, mais il devrait par contre faire des choix clairs pour les matchs à venir. L'entraîneur des U18 sait également en grande partie à quoi s'attendre de la part de son équipe.

David Hubert n'est pas né de la dernière pluie. Il utilise d'ailleurs Jan Vertonghen comme conseiller. Hubert, qui a lui-même deux sélections internationales à son actif, a déjà joué aux côtés du recordman des sélections chez les Diables Rouges. En plus de son staff, il sait que Vertonghen est le mieux placé pour savoir ce qui se passe dans le vestiaire.

En outre, il a déjà joué avec des joueurs tels que Stroeykens, Angulo et Leoni. Il sait comment les utiliser, car avec Hubert sur le terrain, les Futures ont réalisé leur meilleure saison en Challenger Pro League.

Hubert va de toute façon miser sur une organisation solide. "Vous me connaissez peut-être encore de l'époque où j'étais joueur. Ces principes sont également la base de ma philosophie en tant qu'entraîneur", a acquiescé Hubert, qui était autrefois milieu défensif. L'objectif est que le jeu se construise à partir de cette organisation, et non pas que le ballon soit constamment balancé vers l'avant.

Je veux être dominant et mettre la pression sur le porteur du ballon

"Je veux être dominant et mettre la pression sur le porteur du ballon", a-t-il continué. "De plus, je veux que les joueurs aiment avoir le ballon et trouvent les bonnes personnes aux bons endroits. Créer des opportunités et marquer beaucoup de buts. Cela peut sembler cliché et généraliste, mais c'est ainsi que je le perçois."

Il ne semble pas y avoir de nouveau coach principal prêt d'arriver très prochainement. Hubert devra donc supporter une certaine pression. "La direction me connaît maintenant depuis trois ans", a-t-il plaisanté. "Ils savent ce que je vaux. J'ai relevé ce défi à bras ouverts."

En tout cas, Hubert devra se passer d'Augustinsson (commotion cérébrale) et de Dreyer (genou) contre Charleroi. Luis Vazquez sera cependant de retour. "Il a participé à tous les entraînements", a déclaré Hubert. Ashimeru a également de grandes chances d'être titulaire.