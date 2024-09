Une défaite qui n'a pas de lourde conséquence : découvrez l'évolution du coefficient UEFA de la Belgique après cette première semaine de phase de ligue

La défaite du Club de Bruges face au Borussia Dortmund n'a pas de lourdes conséquences sur le coefficient UEFA. Par contre, le Portugal, qui précède la Belgique, est le grand gagnant de la semaine.

Le Club de Bruges était la seule équipe belge engagée cette semaine, en Coupe d'Europe. En effet, les formations disputant la Ligue des Champions joueront huit rencontres de phase de ligue, contre six en Europa League et en Conference League. La compétition débutait donc un petit peu plus tôt.

Et les Blauw & Zwart auraient déjà pu marquer cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions de leur empreinte, en accrochant un point contre le finaliste de la dernière édition : le Borussia Dortmund.

Les joueurs de Nicky Hayen n'ont pas démérité, ont eu les occasions d'ouvrir la marque, dès la première période, mais ont finalement concédé un score lourd : 0-3. Un résultat qui n'arrange évidemment pas la Belgique dans le cadre du coefficient UEFA.

Statu-quo au coefficient UEFA malgré la défaite du Club de Bruges

C'est le Portugal qui est ressorti de cette semaine en tant que grand gagnant. Les Portugais ont notamment vu le Sporting Lisbonne s'imposer contre Lille avec un superbe but de Zeno Debast, et Benfica s'imposer 1-2 à l'Étoile Rouge de Belgrade.

Malgré elle, la Belgique n'a, toutefois, rien concédé par rapport aux Pays-Bas. Le PSV a perdu 3-1 face à la Juventus, et Feyenoord a pris une véritable gifle à la maison, venue du Bayer Leverkusen : 0-4. Les positions restent donc figées au classement UEFA, mais l'écart entre le Portugal et la Belgique s'est agrandi.