Gros ouf de soulagement pour Manchester City ? Pep Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne s'est blessé ce mercredi en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Son coach Pep Guardiola a donné des nouvelles rassurantes.

Pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions cette saison, Manchester City a partagé l'enjeu ce mercredi soir face à l'Inter Milan (0-0).

Capitaine de Manchester City et nommé capitaine, Kevin De Bruyne n'a pas réalisé un bon match. De plus, il s'est blessé à la cheville avant la mi-temps.

Son coach, Pep Guardiola, a décidé de ne pas l'aligner pour la seconde mi-temps. "Je ne sais pas quel est le problème. Je n’ai pas encore parlé avec les docteurs", avait déclaré Guardiola au sujet de la blessure de son joueur.

Kevin De Bruyne rétabli pour le match contre Arsenal ?

De Bruyne semblait, selon les médias anglais, très incertain pour la rencontre au sommet de ce dimanche face à Arsenal (pour plus d'informations, lire ICI).

Cependant, ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola a donné des nouvelles assez rassurantes du Diable Rouge. "Il se sent un peu mieux aujourd'hui. Il a eu deux jours de repos. Demain, nous nous entraînerons et nous verrons. Il est possible qu'il joue."