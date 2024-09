Exactement ce dont Bruges a besoin en ce moment : Nicky Hayen démontre sa plus grande qualité en tant qu'entraîneur

Nicky Hayen commence à prendre ses marques après un début de saison laborieux. On retrouve l'enthousiasme qui avait mené au titre la saison passée.

Le groupe du Club de Bruges regorge de talent. Un noyau soigneusement constitué, mais avec des caractères différents. C'est ce qui rend Nicky Hayen si fort dans la gestion de son groupe. Il ne perd jamais son calme, même lorsque les temps sont durs.

Face au Borussia Dortmund, Hayen a prouvé ses qualités. Alors que 6 de ses titulaires - et lui - faisaient leurs débuts en Ligue des Champions, il a regardé le Borussia dans les yeux sans changer ses principes de jeu.

Hayen avait déjà impressionné lors des PO1 la saison dernière, mais Dortmund était un test d'un tout autre niveau. Malgré la malchance, comme la sortie prématurée de Joaquin Seys et quelques occasions manquées, Hayen est resté calme et maître de la situation. Il a montré ses capacités stratégiques et a permis au Club de rivaliser avec un adversaire beaucoup plus fort qu'eux.

Le président Bart Verhaeghe voulait voir une équipe oser jouer selon l'ADN du club, et Hayen a pleinement rempli le contrat. Hans Vanaken a une fois de plus joué un rôle clé dans le plan de son coach, et la confiance que Nicky Hayen avait en lui a été entièrement justifiée.

De la qualité bien coachée

Des garçons comme Mignolet, Ordonez, Mechele et Onyedika se sont démarqués et ont montré que Bruges, sous la direction de Hayen, est une équipe d'une qualité exceptionnelle. Ce n'était pas un hasard ; Hayen a laissé sa marque sur le jeu du Club, et son influence était clairement visible dans la manière dont le Club formait un bloc face à Dortmund.

Alors que Dortmund devenait manifestement nerveux, Hayen restait calme sur la touche. Son calme et sa détermination étaient contagieux. Malgré un début de saison difficile, il n'y a jamais eu de doute au sein du vestiaire brugeois concernant Hayen.

Ses plans de match sont toujours bien pensés, et cela s'est de nouveau confirmé contre Dortmund. Les Blauw & Zwart ont démontré sous sa direction qu'il peuvent rivaliser avec l'élite européenne.