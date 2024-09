Vincent Kompany et le Bayern ne veulent pas gâcher le début de l'Oktoberfest, en Bavière : "Cette rencontre sera spéciale et nous la préparons comme telle"

La concentration est à nouveau sur le championnat, pour Vincent Kompany et le Bayern. Les Bavarois vivront un déplacement difficile, ce samedi au Werder Brême, et espèrent pouvoir lancer leur période d'Oktoberfest par une victoire.

Confirmer, encore et encore répéter. Telle est la mentalité de Vincent Kompany, et il ne va pas s'en éloigner sur le banc du Bayern Munich. Après un gros début de saison et une victoire 9-2 en Ligue des Champions face au Dinamo Zagreb, les Bavarois se rendront au Werder Brême, ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée de Bundesliga.

"Le Bayern contre le Werder Brême est un duel traditionnel. Quand j'étais joueur de Bundesliga, c'était toujours un match de très haut niveau. Dans son histoire, Brême a formé beaucoup de formidables joueurs. Cette rencontre sera spéciale, et c'est comme ça que nous la préparons" a déclaré Kompany en conférence de presse, ce vendredi matin.

Cette semaine, juste après le début de la seconde période, Vince the Prince a perdu Manuel Neuer, sorti blessé après un solide contact. Kompany ne comptait prendre aucun risque avec le portier allemand, mais son état évolue positivement, et plus vite que prévu.

"Il va s'entraîner avec nous aujourd'hui et nous prendrons une décision après cette séance. Nous ne voulions prendre aucun risque après sa sortie à Zagreb, mais les choses se déroulent bien."

En Bavière, l'Oktoberfest, qui se déroule sur trois week-ends consécutifs de fin septembre à début octobre, débutera ce samedi. Si la priorité de Vincent Kompany est évidemment le terrain, l'entraîneur belge ne se refusera pas une petite visite traditionnelle, dimanche. Et elle sera encore plus festive si le Bayern s'impose à Brême.

"En famille, nous voulons découvrir la culture locale. L'Oktoberfest est très important, et pas seulement pour les Munichois. Nous l'attendons avec impatience, mais dans les prochaines 24 heures, tout tourne autour du match contre le Werder. Mais évidemment, j'ai hâte d'aller dimanche à l'Oktoberfest avec ma famille et le FC Bayern" a conclu Vincent Kompany.