Jesper Fredberg devra faire avec une contrainte dans sa recherche d'un nouvel entraîneur

Jesper Fredberg a du pain sur la planche : il doit urgemment trouver un nouvel entraîneur au RSCA. Et s'il assure qu'il prendra son temps, il devra aussi faire avec un facteur financier.

Combien de temps David Hubert sera-t-il l'entraîneur intérimaire du Sporting d'Anderlecht ? Jesper Fredberg aimerait que la réponse soit : le moins longtemps possible. Et pour ce faire, il faut trouver un nouvel entraîneur au plus vite.

Mais la succession de Brian Riemer ne sera pas facile à dénicher. Déjà, Fredberg a temporisé, assurant qu'il attendra d'avoir trouvé le profil idéal plutôt que de se précipiter.

Et si ce profil est sous contrat ? Là aussi, le CEO Sports du Sporting l'assure : il est prêt à négocier pour obtenir le coach de ses rêves. Mais son board ne l'entendra peut-être pas de la même oreille.

En effet, selon le Nieuwsblad, la direction du RSCA n'aurait pas alloué un budget très élevé pour le recrutement du futur entraîneur du club. Le licenciement de Brian Riemer a coûté cher au club car le Danois avait encore deux ans de contrat.

Idéalement, on imagine donc que le futur coach des Mauve & Blanc sera un entraîneur actuellement libre. C'est le cas de Mark Van Bommel et Kasper Hjulmand, les deux pistes les plus citées au Lotto Park. Ce n'est pas le cas de Karel Geraerts, également évoqué.