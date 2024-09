Après Thibaut Courtois, Vincent Kompany monte lui aussi au créneau : "A un moment, ce n'est plus réaliste..."

Cette semaine, plusieurs joueurs ont exprimé leur désaccord quant au nombre de matchs à jouer cette saison. Parmi eux, Rodri, Alisson, Thibaut Courtois et maintenant... Vincent Kompany.

Le nombre de matchs augmente de façon exponentielle. Cela est une conséquence directe du nouveau format des compétitions européennes, dirigées par l'UEFA.

Thibaut Courtois a partagé son avis, rejoignant ainsi celui d'Alisson, gardien de Liverpool. Rodri, joueur de Manchester City, a même évoqué une grève de la part des joueurs.

Désormais, c'est Vincent Kompany qui s'est exprimé sur le sujet. "Je ne peux que soutenir les joueurs", a-t-il commencé lors de sa conférence de presse, relaye le Nieuwsblad. Le coach du Bayern a même évoqué une solution : "Il pourrait être une solution de fixer une limite supérieure au nombre de matchs."

"Je pense qu'il doit y avoir une limite claire. Cela permettrait de mieux gérer la charge. Si vous jouez 75 à 80 matchs par an, vous atteignez un point où cela n'est plus réaliste. C'est mon opinion depuis des années."

Cela conduit inévitablement à une plus grande fatigue pour les joueurs, mais aussi à un risque accru de blessures. "De plus, il devrait y avoir une période de congé raisonnable et obligatoire pour permettre la récupération. Non seulement les matchs sont importants, mais le temps de voyage est également à prendre en compte."