Mark Van Bommel, est-ce vraiment le bon choix pour Anderlecht ? "Dans cette équipe, il n'y a pas cinq hommes avec lesquels on peut partir à la guerre"

Jeudi, peu de temps après le licenciement de Brian Riemer, Het Laatste Nieuws a révélé qu'Anderlecht avait sondé Mark van Bommel pour prendre en charge le poste d'entraîneur. Mais est-ce que le Néerlandais est l'entraîneur que cherchent actuellement les Mauves ?

Mark Van Bommel a remporté le titre, ainsi que la Coupe de Belgique et la Supercoupe, avec le Great Old. Un exploit fantastique, mais l'Antwerp développait un style de jeu bien différent de celui prôné à Anderlecht. Le football de Mark Van Bommel a une approche bien différente de celui qu'on attend, au Lotto Park.

Un football de caractère, pas vraiment fait pour Anderlecht

Expliquons-nous. Van Bommel est un excellent entraîneur, mais tout comme Brian Riemer, il souhaite une pression élevée et beaucoup de puissance dans les duels. Au Bosuil, le Néerlandais avait à sa disposition des joueurs tels que Ritchie De Laet, Vincent Janssen, Jürgen Ekkelenkamp, Mandela Keita, Toby Alderweireld,.. Des joueurs qui accumulent les duels physiques, et qui les gagnent généralement.

Cependant, la plupart des entraîneurs de Pro League ne se sont pas laissés surprendre à deux reprises, et ont corrigé le tir. La saison dernière, l'Antwerp a vécu un exercice difficile, en partie à cause du départ d'Arthur Vermeeren en janvier. En Play-Offs, le football de caractère prôné par Van Bommel ne fonctionnait plus face aux ténors du championnat.

Un effectif qui manque d'impact physique pour évoluer sous les ordres du Néerlandais

Van Bommel a-t-il d'autres cordes à son arc ? On ne le sait pas vraiment. Anderlecht peut-il prendre ce risque maintenant ? Le Néerlandais n'aurait certainement pas le dernier mot au Lotto Park, comme Riemer a pu le découvrir à son grand désarroi.

L'effectif d'Anderlecht manque justement de joueurs de caractère. Dans cette équipe, il n'y a pas cinq hommes avec lesquels on peut réellement partir à la guerre. Et les Bruxellois ont besoin de quelqu'un qui pourra compenser le manque d'impact physique et de créativité au milieu.

Lors de ses années anversoises, Van Bommel a souvent demandé à Alderweireld de terminer les rencontres en pointe lorsque l'Antwerp n'en menait pas large. Ce n'est pas le genre d'ajustements tactiques que recherche actuellement Jesper Fredberg, qui aura besoin d'un homme qui a déjà prouvé qu'il peut mettre en place son système sans mettre l'impact physique au cœur du débat. Trouver ce merle blanc sera un grand défi, mais pour le moment, Mark Van Bommel ne semble pas concrètement être l'homme de la situation.