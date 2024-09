Un transfert estival absent jusqu'à la Nouvelle Année à La Gantoise

La Gantoise s'est renforcée cet été avec l'arrivée d'Aimé Omgba. Il a rejoint l'équipe en provenance du NAC Breda... mais ne jouera a priori plus en 2024.

La Gantoise a réalisé quelques jolis coups cet été et devait, il est vrai, refondre son noyau après de nombreux départs. Aimé Omgba, milieu offensif de 21 ans, est arrivé du NAC Breda et devait mener le jeu des Buffalos cette saison.

Cependant, Gand était conscient que Ogba souffrait d'une blessure et allait devoir être opéré. Les deux clubs ont renégocié leur accord et La Gantoise n'a ainsi dépensé qu'un million d'euros pour le joueur. Mais le résultat est là : le Néerlandais ne jouera pas tout de suite.

Omgba a en effet été opéré aux deux genoux. "Cela le libérera de blessures chroniques", a déclaré Wouter Vrancken lors de sa conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Aimé veut remonter sur le terrain le plus rapidement possible. Il est difficile d'estimer la durée de sa rééducation. Mais une chose est certaine, il ne jouera pas avant le Nouvel An", a-t-il conclu. Un coup dur pour La Gantoise, mais au moins étaient-ils à peu près prévenus.