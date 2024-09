Bonne nouvelle pour Anderlecht en vue du match face à Charleroi

Anderlecht reçoit Charleroi dans un contexte très compliqué. Mais cela n'empêche pas les supporters du RSCA de répondre présent.

Le contexte est très compliqué à Anderlecht pour l'intérim de David Hubert : les résultats sont en berne, le noyau est en perte de confiance, le programme est chargé et l'adversaire qui vient au Lotto Park ce samedi est en pleine forme.

Hubert n'a bien sûr pas vraiment la "pression", puisque personne n'attend vraiment qu'il révolutionne le jeu du RSCA. Mais si les Mauves pouvaient éviter de perdre trop de points avant l'arrivée du vrai successeur de Brian Riemer, ce ne serait pas plus mal.

Et dans ce but, le Sporting se réjouira de toujours pouvoir compter sur un public fidèle : malgré le fond de jeu inexistant, les supporters répondent présent cette saison, même si on peut aussi dire que la pression mise par le public sur Riemer aura accéléré son licenciement.

Ce samedi, face au Sporting Charleroi, rebelote : le Lotto Park sera soldout. On imagine que les supporters les plus vindicatifs auront été très heureux d'obtenir ce qu'ils réclamaient depuis longtemps : "Riemer buiten". Si rien ne change, c'est peut-être Fredberg qui sera pris pour cible...