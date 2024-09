Un retour très important à l'Union avant le Standard !

Vice-championne de Belgique en titre, l'Union Saint-Gilloise a connu un début de saison très compliqué. Le club bruxellois a vu plusieurs joueurs quitter le navire.

La direction a alors dû les remplacer, en restant fidèle à sa politique sur le marché des transferts. C'est à dire, en recrutant des joueurs assez peu connus, excepté les cas Ait El Hadj ou Boufal.

Le coach, Alexander Blessin, a lui aussi quitté le club cet été. C'est alors Sébastien Pocognoli qui a été choisi pour lui succéder. L'ancien du Standard notamment a rencontré des difficultés pour ses débuts en tant que T1.

11e du championnat de Pro League, l'Union Saint-Gilloise se déplace ainsi au Standard de Liège ce vendredi dans l'optique de se relancer.

Les Saint-Gillois pourront à nouveau compter sur Ross Sykes, qui était absent depuis le début de la saison suite à une blessure au pied. En revanche, Promise David est de nouveau absent. Cela fait trois matchs qu'il ne fait plus partie de la sélection. Kevin Mc Allister est suspendu suite à son exclusion face à l'Antwerp.

🥰 Sykes is back in the squad

❌ Mac Allister is suspended



Let’s hit the road to Liège! 🚌#STAUSG pic.twitter.com/2gAxpXQL80