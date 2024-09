Mark Van Bommel, le remplaçant idéal de Brian Riemer ? "Avec lui, Anderlecht jouera son rôle de favori"

Anderlecht s'est récemment séparé de son coach, Brian Riemer. L'un des favoris pour le remplacer est Mark Van Bommel, ancien entraîneur de l'Antwerp.

Les supporters qui réclamaient le départ de Brian Riemer ont vu leurs voeux être exaucés ce jeudi matin. Le Danois a été limogé avec effet immédiat.

Depuis, plusieurs profils sont cités pour remplacer Riemer. Notamment, celui de Mark Van Bommel. Anderlecht aurait déjà pris contact avec l'ancien coach de l'Antwerp (lire ICI).

Marc Degryse, ancien joueur du RSC Anderlecht, est en tout cas très favorable à la venue de Van Bommel au Lotto Park. Il s'est exprimé dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

"Van Bommel connait le championnat et la culture belges, il se sent à l'aise ici. Il connait Jan (Vertonghen), il connait et tout le monde. En tant que figure de coach, il sera au-dessus du groupe et accepté par les joueurs. Je ne vois pas non plus pourquoi les supporters ne l'apprécieraient pas."

Degryse est convaincu par les qualités de Van Bommel. "Van Bommel est suffisamment intelligent et lucide pour comprendre qu'avec Anderlecht, il doit jouer le rôle de favori."