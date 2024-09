Hein Vanhaezebrouck répond clairement à ceux qui l'envoient à Anderlecht pour remplacer Riemer

Hein Vanhaezebrouck est l'un des entraîneurs libres de haut niveau et connaissant la Jupiler Pro League. Son nom a donc été cité brièvement pour prendre la suite de Brian Riemer à Anderlecht... mais il ferme clairement cette porte.

La rumeur était plutôt une vague idée qu'autre chose, et la voilà désormais clairement évacuée : non, Hein Vanhaezebrouck ne reviendra pas au RSC Anderlecht, six ans après son unique saison à la tête des Mauve et Blanc. Interrogé alors qu'il était invité de l'émission MIDMID, il a balayé cette éventualité d'un revers de la main.

"Est-ce une option pour moi ? Certainement pas dans la situation actuelle ! C'est dommage que le club ait été vendu à mon arrivée. S'ils avaient attendu deux ans de plus, nous aurions pu faire de grandes choses, j'en suis presque sûr", déclare Hein Vanhaezebrouck.

Le dernier titre du RSC Anderlecht date de 2017, et n'était donc pas vraiment un lointain souvenir à l'époque de l'arrivée de Vanhaezebrouck à la tête de l'équipe. "Et six ans après mon départ, ils n'ont toujours pas remporté le moindre titre", rappelle l'ancien coach de La Gantoise.

"Ils ont même fait plusieurs saisons sans aller en Europe. Et moi, j'ai été viré alors que nous étions troisièmes ou quatrièmes", regrette Hein Vanhaezebrouck, qui n'a pas gardé un souvenir impérissable de son passage au Parc Astrid.

Plutôt que Vanhaezebrouck, la rumeur envoie des coachs tels que Mark Van Bommel, Kasper Hjulmand ou encore Karel Geraerts à la tête du RSC Anderlecht. En attendant, c'est David Hubert qui est chargé de l'intérim.