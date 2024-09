Nicky Hayen envoie un message clair à ses joueurs : "Que feraient-ils en tant que coach ?"

Le Club de Bruges reste sur une série de 4 victoires de suite en championnat. Les hommes de Nicky Hayen reçoivent La Gantoise ce dimanche.

En conférence de presse, Nicky Hayen a préfacé la rencontre de ce dimanche face à La Gantoise, qui compte 3 points de moins que Bruges.

"Il est trop tôt pour les considérer comme des prétendants au titre", a déclaré Hayen, selon Het Laatste Nieuws. "Mais s'ils gagnent, ils seront à côté de nous au classement. C'est alors que l'on voit la valeur du match de dimanche."

Bruges vient de jouer son premier match de Ligue des Champions de la saison. Peut-on s'attendre à des changements dans l'effectif de la part de Nicky Hayen ?

"Je ne vais pas faire tourner pour le plaisir. Nous verrons qui est à 100 % et qui ne l'est pas, mais je veux toujours avoir la meilleure équipe possible sur le terrain", a-t-il affirmé.

Les joueurs savent que cette saison encore, ils devront se battre pour leur place. "Dans le vestiaire, je leur ai fait passer un message. Qu'une saison dure 50 ou 60 matches. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas éligibles aujourd'hui qu'ils sont de trop. Nous sommes sur une série de victoires."

"Je leur ai demandé ce qu'ils feraient eux-mêmes en tant qu'entraîneurs. Ils doivent travailler très dur et s'assurer qu'ils sont prêts. Ensuite, tout dépendra de la patience dont ils feront preuve."