Très bonne nouvelle au Standard dans son conflit avec Bruno Venanzi : la revente du club facilitée ?

La RTBF annonce ce vendredi la levée des saisies au Standard. Cela constitue une bonne nouvelle, aussi dans le cadre de la revente du club.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters du Standard : la RTBF annonce qu'un accord a été trouvé entre le club, A-Cap et l'ancien propriétaire Bruno Venanzi.

Après des mois de négociations, un deal financier a été scellé. Les saisies concernant le club et la société possédant le stade seront bientôt levées.

Standard : la levée des saisies actée !

Ces dernières concernaient plusieurs dossiers : les dettes de 777 Partners envers Venanzi et les actionnaires de la société qui possède le stade, un prêt de Venanzi contracté juste après son départ du club, et le conflit judiciaire entre le Standard et Venanzi pour ses fautes commises durant son mandat à la tête du club.

Comme l'explique la RTBF, Venanzi a lui-même proposé un accord global, ce qui a ainsi permis de résoudre tous les conflits qui existaient entre les parties. Une somme de 10 euros est évoquée.

Cela devrait donc permettre la levée des saisies. Venanzi aurait fait une demande auprès de la justice, démarche que devraient suivre les actionnaires de l'Immbilière du Standard. Cela rendrait donc le club plus attractif dans le cadre de sa future revente.