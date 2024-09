Anouar Ait El-Hadj vit des débuts hésitants à l'Union : "Ce n'est plus un très jeune joueur, on attend plus de lui"

Anouar Ait El-Hadj a quitté le Racing Genk et a rejoint l'Union Saint-Gilloise, cet été. Malgré un temps de jeu certain, en ce début de saison, le milieu offensif n'a pas encore réussi à se rendre décisif.

Formé au Sporting d'Anderlecht, Anouar Ait El-Hadj avait fait ses débuts en équipe première sous les ordres de Vincent Kompany, et ils étaient plutôt intéressants.

Mais le milieu offensif n'a finalement jamais réussi à s'imposer au Lotto Park, et avait signé au Racing Genk dans le but de se faire une place en Jupiler Pro League. Ses débuts, il les a toutefois passés en D1B, avec le Jong Genk.

Le joueur de 22 ans a tout de même eu quelques opportunités en équipe première, mais il n'avait pas convaincu. Cet été, c'est l'Union Saint-Gilloise qui est allée le chercher.

Anouar Ait El-Hadj doit passer un palier à l'Union

Au Parc Duden, Sébastien Pocognoli considère Anouar Ait El-Hadj comme un acteur important. Cependant, le T1 de l'Union attend davantage de son milieu offensif, comme il le confirmait en conférence de presse, ce jeudi. "Ce n'est plus un très jeune joueur. On peut lui demander d'être là dans les moments clés. Tout comme des autres joueurs, on attend plus de lui."

Contre l'Antwerp, El-Hadj a été coupable d'une perte de balle qui a directement coûté un but. "Je lui ai parlé de cette phase. Nous voyons qu'Anouar fait vraiment de son mieux, mais nous en tant qu'équipe, comme lui en tant que joueur, devons mieux gérer ce genre de phases" a conclu Pocognoli.