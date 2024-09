Une figure de notre D1A rejoint la D1 Amateurs à 36 ans

Davino Verhulst est un nom particulièrement connu de notre championnat, et on l'oubliait un peu, mais il était l'un des gardiens de l'Antwerp depuis 2022. Le vétéran de 36 ans a été laissé libre cet été et ne range pas les gants.

Depuis 2022, Davino Verhulst (36 ans) était revenu de son expérience grecque à l'Apollon Smyrne et était devenu l'un des gardiens réservistes de l'Antwerp. Un rôle dans l'ombre pour encadrer les jeunes portiers du Great Old : il n'a pas porté une seule fois le maillot de l'équipe A, et à 6 reprises celui des U23 anversois. Verhulst avait logiquement été laissé libre au terme de son contrat cet été, mais malgré son âge et sa longue carrière, il ne raccroche pas. L'ancienne figure de Lokeren, où il a disputé 149 matchs, a en effet décidé de relever un dernier défi en D1 VV (ex-Nationale 1). Davino Verhulst a rejoint le Belisia Bilzen, club limbourgeois très ambitieux. Bilzen a fièrement annoncé la nouvelle ce vendredi sur ses réseaux. "Davino a 36 ans et a déjà défendu les buts du KRC Genk, de Saint-Trond et de Lokeren. Ces deux dernières saisons, il était sous contrat avec l'Antwerp. Nous souhaitons la bienvenue à Davino et lui souhaitons beaucoup de succès dans notre beau club". Verhulst est un ajout d'expérience pour le Belisia, comptant près de 200 matchs de Jupiler Pro League et même quelques matchs européens avec Genk et le Sporting Lokeren.