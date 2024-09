Une Champions League un peu belge : deux Diables dans le onze de la semaine !

La saison européenne a recommencé de bien belle manière pour les joueurs belges. Youri Tielemans et Thibaut Courtois ont été récompensés.

Le nouveau format de la Ligue des Champions nous offre un très grand nombre de rencontres, et on peut dire que le spectacle a été rendez-vous pour l'occasion. Côté Belge également, il y a eu du spectacle avec quelques très belles prestations et notamment de jolis buts.

Deux joueurs belges ont ainsi été récompensés de leur belle prestation et figurent dans le onze-type de la première journée de Ligue des Champions. On n'y retrouve cependant pas celui qui a inscrit le plus beau but de la semaine : Zeno Debast, auquel ont été préférés les défenseurs centraux Filip Panak (Sparta Prague) et Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk).

Au milieu, par contre, Youri Tielemans est mis à l'honneur pour sa belle performance et son but avec Aston Villa, qui a gagné 0-3 sur la pelouse des Young Boys. Le milieu des Diables a inscrit le premier but de ses couleurs.

Entre les perches, on retrouve également Thibaut Courtois, qui a maintenu le Real Madrid dans un match très délicat face au Vfb Stuttgart (3-1). Sans le portier madrilène, les Allemands auraient certainement créé la surprise.