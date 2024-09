Une exigence importante dans la recherche d'un nouvel entraîneur, à Anderlecht... mais Jesper Fredberg le verra-t-il de cette façon ?

Anderlecht se cherche un nouvel entraîneur. Jesper Fredberg, qui est chargé de cette tâche, était en contact permanent avec Brian Riemer et son staff, pendant les matchs. Une attitude qu'il faut changer, selon Marc Degryse.

Selon Marc Degryse, le Sporting d'Anderlecht devrait chercher un entraîneur qui soit au-dessus de Jesper Fredberg. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les Mauves ont besoin d'un T1 qui ne se laisse pas influencer par les directives données par oreillette de son directeur sportif.

L'ancien Diable Rouge cite, par exemple, Roger Schmidt, l'ancien coach de Benfica. "Il serait immédiatement au-dessus de tout le monde à Anderlecht, y compris de Fredberg. Il ferait valoir ses exigences et mettrait la barre haut", lance Degryse dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, ce vendredi matin.

Bien que Schmidt soit un candidat approprié, sur le papier, Marc Degryse doute cependant de la faisabilité de son arrivée. "Je crains qu'il estime qu'Anderlecht est en-dessous de son niveau et qu'il ne s'y retrouvera pas sur le plan financier."

Anderlecht n'a plus le droit à erreur, et doit trouver un réel mentor

L'ancien joueur légendaire du Club de Bruges, également passé par Anderlecht, souligne toutefois l'importance d'un entraîneur qui comprend la philosophie du club et qui soit capable de proposer un football attrayant et dominant. Il mentionne aussi Alexander Blessin comme piste intéressante, mais précise que le timing n'est peut-être pas le bon.

"Il comprendrait qu'il doit pratiquer un football dominant à Anderlecht, mais il semble trop tôt pour qu'il quitte déjà Sankt Pauli". Blessin vit, en effet, la première expérience de sa carrière en Bundesliga, mais n'a pas encore empoché le moindre point après trois rencontres.

"J'opterais surtout pour un entraîneur qui serait au-dessus de Fredberg et qui pourrait avoir un impact immédiat sur le groupe. Anderlecht doit mettre le bon homme à la bonne place, avec une certaine personnalité et qui connaît la maison, pour qu'il puisse y adapter son style d'entraîneur. Un football technique et dominant qui amène des résultats" a conclu Marc Degryse.