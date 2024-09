Challenger Pro League : les U23 d'Anderlecht lanterne rouge, Seraing tient Beveren en échec

Décidément, rien ne va plus chez les RSCA Futures. Les jeunes d'Anderlecht se sont inclinés à Lommel et sont donc lanterne rouge, tandis que Seraing prend un bon point.

Rien ne va plus chez les RSCA Futures. Les jeunes d'Anderlecht, dont le coach Jelle Coen n'est pas, contre toute attente, devenu l'entraîneur intérimaire de l'équipe A, se déplaçaient à Lommel ce vendredi et étaient bien sûr loin d'être favoris vu leur situation au fond du classement.

Mo Salah, l'ancien de l'Union, marquait dès la 5e minute pour mettre Lommel sur du velours. Robberechts lui répondait à la 14e et pendant longtemps, on pensait que les Futures allait prendre un bon point en déplacement chez une équipe du top de D1B.

Mais à la 86e, Diego Rosa inscrivait son second but consécutif et offrait la victoire au Lommel SK (2-1), qui remonte sur le podium de la Challenger Pro League.

Les Futures, eux, se retrouvent désormais seuls derniers, pour le moment à la faveur de la différence de buts mais Lokeren-Temse doit encore jouer.

Le RFC Seraing, de son côté, n'avait également qu'un seul point avant cette journée. Mais les Métallos, eux, ont été chercher un bon point sur la pelouse du SK Beveren (0-0), et décollent ainsi du fond du classement, puisqu'ils comptent désormais deux unités.