Marc Grosjean : "Nous pouvons réaliser quelque chose d'exceptionnel"

Ce dimanche, le RFC Seraing s'est imposé au Club NXT (0-1) lors de la 23ème journée de D1B. Les Métallos ont réalisé une très belle opération puisqu'ils ont 5 points d'avance sur le troisième, Lommel, à cinq journées de la fin.

L'Union Saint-Gilloise a été sacré champion de D1B ce week-end, mais la saison n'est pas encore terminée. Il reste la course à la deuxième place qui s'avère passionnante puisque le dauphin des Bruxellois affrontera l'avant-dernier de D1A en match de barrage. Et Seraing occupe toujours cette seconde place après une victoire au Club NXT dimanche.

"Ce ne fut pas évident de s'imposer contre les jeunes Brugeois qui étaient dans la continuité de leurs derniers bons résultats après notamment un partage contre Westerlo. Ces gamins ont bien progressé depuis le début de la saison et ont pris de la bouteille. Ils sont tout simplement meilleurs et moins naïfs. Malgré l'absence de Mikautadze et Gueye, nous sommes parvenus à prendre les trois points, une victoire importante", nous confie Marc Grosjean.

À cinq journées de la fin, les Métallos comptent cinq points d'avance sur Lommel. "Nous sommes dans le duo de tête depuis le début de cet exercice mais l'écart est plus marqué. Nous sommes désormais engagés dans ce sprint final et nous pouvons réaliser quelque chose d'exceptionnel. Le maintien était l'objectif initial mais au fur à mesure, nous avons vu que nous pouvions obtenir une récompense majestueuse. Nous ne pouvons plus nous cacher maintenant, il faut aller jusqu'au bout et ne pas craquer pour récolter le fruit de notre travail merveilleux", a souligné le T2 des Métallos.

© photonews

La saison dernière, la grande majorité des Sérésiens évoluaient en Nationale 1. Personne n'aurait imaginé une telle saison au sein de l'antichambre du football belge. "Une incroyable évolution et progression de notre noyau. Ils évoluaient dans l'anonymat de la D1 Amateurs et se sont affirmés en seconde division belge. Emilio Ferrera a apporté une exigence de travail et ils se sont accrochés. Cela a payé. Quelques joueurs de Metz sont arrivés l'été dernier mais ils n'avaient aucune expérience à part Jallow. Mais nous avons eu droit à l'éclosion de Georges Mikautadze au Pairay", a confié l'ancien coach de Virton et de l'Union.

Seraing veut terminer deuxième et croiser le fer avec l'avant-dernier de la D1A. "Ce qui nous arrive est exceptionnel et n'arrive pas tous les jours. C'est l'année ou jamais en quelque sorte. Il faudra continuer de la sorte", a conclu Marc Grosjean