Le plateau des quarts de finale de la Ligue des Champions: avec "sept" Diables Rouges

Le compteur s'est arrêté à sept Diables Rouges qualifiés pour des quarts de finale... que seuls cinq d'entre eux devraient disputer.

Le plateau des quarts de finale est désormais complet et il n'y aura pas le moindre club italien: c'est une première en cinq ans. L'Espagne se contentera du Real, le PSG et Porto représenteront la France et le Portugal et ce sont l'Allemagne (Borussia Dortmund et Bayern) et surtout l'Angleterre (Liverpool, City, Chelsea) qui seront le mieux représentées au tour suivant.

Côté belge, sept joueurs sont qualifiés. Thibaut Courtois et Eden Hazard (qui ne devrait pas jouer les quarts) avec le Real, Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Axel Witsel (lui aussi indisponible) avec le Borussia, Kevin De Bruyne avec Manchester City, et Divock Origi avec Liverpool. Le tirage au sort aura lieu vendredi midi et il désignera également les possibles affiches des demi-finales.