Michael Krmencik sur la route des Diables Rouges

Si on attendra vendredi pour connaître la sélection de Roberto Martinez, la sélection tchèque, elle, est déjà connue. Et Michael Krmencik sera de la partie contre les Diables Rouges, le 27 mars prochain, à Prague.

Habitué des sélections, l'attaquant qui appartient toujours au Club de Bruges avait pourtant fait l'impasse en octobre, alors qu'il jouait très peu à Bruges. Après avoir retrouvé ses sensations avec le PAOK (6 buts, 1 assist en 15 rencontres), il en profite pour se réinstaller dans une sélection qui affrontera également l'Estonie et le Pays de Galles fin mars.

🇨🇿 The Czech squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifying matches has been announced by head coach Jaroslav Šilhavý. pic.twitter.com/hDINdAkDD0