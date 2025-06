Saint-Trond continue de se vider... un cadre en route vers l'Afrique du Nord ?

Un été mouvementé s'annonce à Saint-Trond. Pas moins de neuf joueurs arrivent en fin de contrat, tandis que plusieurs titulaires sont déjà dans le viseur d'autres clubs.

Les joueurs de Saint-Trond profitent actuellement de vacances bien méritées. Mais la reprise approche, et il faudra vite se remettre au travail. Le groupe devra être prêt à tout donner dès les premiers entraînements.

De nombreux départs en vue

Le noyau de l’an dernier va sérieusement changer dès la reprise. Les départs de Godeau, Dumont, Lamkel Ze, Teuchy, Zahiroleslam et Barnes semblent déjà actés. D’autres comme Brahimi, Komori et peut-être même Ferrari devraient également quitter le club.

Mais ce n’est pas tout. Van Helden, Lapoussin, Ito, Belaïd et Yamamoto pourraient eux aussi faire leurs valises. Et ce lundi, c’est Ryoya Ogawa qui a vu son nom s’ajouter à la liste des transferts: le club japonais Kashima Antlers insiste pour faire revenir le latéral gauche au pays.

Zamalek vise Belaïd

Et la liste continue de s’allonger. D’après des sources égyptiennes, Zinedine Belaïd serait sur les tablettes de Zamalek. Le club égyptien suit de très près son évolution.

Les Égyptiens seraient prêts à débourser plus de 600.000 euros, soit plus que ce qu’avait payé le STVV pour s’attacher ses services il y a un an.