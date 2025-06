"Le plus grand club de Belgique" : la nouvelle pépite de Bruges est déjà conquise

Nicolò Tresoldi a posé ses valises en Belgique avec une motivation débordante. L’attaquant de 20 ans débarque au Club de Bruges, acheté pour six millions d’euros à Hanovre, en Bundesliga 2. Et dès ses premiers mots, il n’a pas caché son enthousiasme.

“Quand le Club Bruges vous appelle, vous saisissez l’opportunité”, a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur les réseaux du club. Avec ce transfert, Tresoldi rejoint une formation ambitieuse, régulière sur la scène européenne et surtout prête à lui faire de la place.

Il ne cache pas son admiration pour son nouveau défi. “Le Club Bruges est une équipe incroyable, qui joue toujours en Europe et en Ligue des champions. C’est le plus grand club de Belgique.” De quoi séduire un jeune talent en quête de progression.

𝟏𝟎𝟎% ready for this new journey! 😍🩺 pic.twitter.com/TBwYIS7Qyw