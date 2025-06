Philippe Clement révèle ce qui a vraiment causé son départ des Rangers

Philippe Clement s'est confié sur son passage écourté aux Rangers. Il regrette un manque de patience et de stabilité dans le club écossais.

Viré en février dernier, Philippe Clement n’a pas eu le temps espéré pour installer son projet aux Rangers. L’ex-entraîneur de Monaco est revenu sur son passage écossais au micro de la BBC.

"Je pense qu’il est toujours important d’être patient", confie-t-il. "Mais je pense qu’il est également important que les supporters soutiennent le manager. La seule façon de combler l’écart était de faire preuve d’un peu plus de patience."

Le Belge regrette le manque de confiance : "Il faut soutenir l’équipe, le manager et le conseil d’administration. C’est dommage que l’histoire se soit arrêtée, que le conseil d’administration n’ait pas eu la patience nécessaire ou qu’il ait peut-être trop écouté certains fans."

Il évoque aussi un climat instable. "Beaucoup de choses ont changé au sein du club l’année dernière ou ces dernières années. Le plus important, c’est que le club soit stable et qu’il puisse travailler avec les joueurs, le personnel et tout le monde au sein du club."

Avant de conclure sur un point clé. "Il faut créer un récit cohérent. Je pense que c’est la grande chose qui manque au club depuis des années."