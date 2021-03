🎥 FA Cup : Chelsea rejoint le dernier carré

Place Ă la FA Cup pour les Blues qui accueillaient la lanterne rouge de Premier League Sheffield United.

Chelsea et Sheffield United se disputaient le 3e billet qualificatif pour les demies.

Opposés à la lanterne rouge de Premier League, les Blues ont tout de même souffert face à une formation quasi condamnée à la relégation en championnat, et qui visait la FA Cup pour sauver sa saison.

Le premier but de la rencontre était signé Oliver Norwood, toutefois le joueur de Sheffield marquait contre son camp en déviant une reprise de Ben Chilwell (24e) dans son propre but.

Le capitaine des Blades David McGoldrick manquait une occasion énorme d'égaliser.

❌ | Quand tu rates ces occasions, tu sais que ça va être compliqué. đŸ€Š‍♂‍#CHESHU #FACup pic.twitter.com/3EaBECY3P1 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 21, 2021

Chelsea fixait finalement sa qualification dans les arrêts de jeu avec un second but inscrit par Ziyech. Le Marocain était entré en jeu un quart d'heure plus tôt et mettait fin à tout suspens.

Chelsea rejoint Manchester City et Southampton en demies, en attendant le dernier quart entre Leicester City et Manchester United.