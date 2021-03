Le jeune Belge Benjamin Bouchouari mis à l'honneur aux Pays-Bas

Une belle récompense pour un jeune joueur qui a pris ses marques en Eerste Divisie.

L'exercice 2020-2021 restera comme celui de l'éclosion pour Benjamin Bouchouari aux Pays-Bas. Après avoir fait ses classes au Fortuna Sittard, le jeune milieu défensif découvre le haut niveau avec Roda JC en Eerste Divisie, le deuxième étage du football néerlandais.

Cantonné au rôle de remplaçant en début de saison, le milieu de terrain de 19 ans s'est ensuite imposé dans le onze de base de Roda JC. Il a d'ailleurs participé aux 19 dernières rencontres de son club en championnat et en a profité pour inscrire le premier but et distiller le premier assist de sa jeune carrière.

Des performances qui ont séduit aux Pays-Bas: Benjamin Bouchouari vient tout juste d'être élu 'Meilleur Talent' de la troisième partie du championnat. Prometteur.