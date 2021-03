L'Espagne bat un incroyable record en qualifications de Coupe du Monde

L'Espagne a ainsi trouvé le chemin des filets pour la 37e fois consécutive lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, battant ainsi le record détenu par l'Allemagne/ Allemagne de l'Ouest entre 1934 et 1985. La Roja est qui plus est invaincue en 65 matchs consécutifs en matchs de qualifications, ce qui est également un record !

🇪🇸 Spain become the first team in history to score in 37 consecutive #WorldCup qualifiers, breaking the record West Germany set between 1934 and '85, and the first side to go unbeaten in 65 straight #WCQ matches. Unbelievable! 🤯 pic.twitter.com/IOlFdM9pWF