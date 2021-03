🎥 Kevin De Bruyne à nouveau plébiscité par les fans de City

Kevin De Bruyne avait regardé depuis les tribunes les victoires s'enchaîner en février, il a retrouvé sa place sur les terrains en mars. Et il a rapidement retrouvé ses sensations: il a disputé cinq rencontres en mars, il a distillé un assist et inscrit trois buts. Suffisant pour être élu joueur du mois à Manchester City.

