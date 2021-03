Batshuayi savoure : "C'est très difficile en club, je prends une bouffée d'énergie"

La situation de Michy Batshuayi à Crystal Palace n'est pas facile, mais le Diable retrouve toutes ses sensations dès qu'il enfile le maillot national. Ce fut encore le cas face au Belarus.

Avec un but splendide et beaucoup d'activité, Michy Batshuayi a été l'un des patrons d'une équipe très remaniée face à la Biélorussie, prenant un bon bol d'air par rapport à sa situation compliquée en club. "Tout le monde sait que c'est très difficile pour moi à Crystal Palace. Quand un buteur marque, il est toujours content, mais là, de pouvoir aider l'équipe, c'est une vraie bouffée d'énergie pour moi", se réjouit-il en conférence de presse. "C'est que du bonheur, vraiment".

Comment expliquer ces deux visages de Michy ? L'intéressé a le mot qu'il faut : confiance. "C'est un contexte différent, un coach différent, une équipe différente. Ici, l'entraîneur me fait confiance et je veux le lui rendre. Il me parle beaucoup, même hors des périodes internationales, et ça m'aide beaucoup", explique Batshuayi. "Il me demande de diriger les jeunes, également, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne veux pas le décevoir".