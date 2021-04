Bruges NXT prend un point sur la pelouse du RWDM

Belle performance des jeunes de Bruges NXT qui ont été prendre un point sur la pelouse du RWDM.

Pourtant beaucoup plus dangereux en première période, le RWDM n'a pas réussi à faire la différence face à Bruges NXT : un but de Claes permettait aux Bruxellois de rejoindre les vestiaires avec un but d'avance, mais le club de Molenbeek aurait dû faire le break ... et s'en mordra les doigts : De Cuyper égalisera dès la 39e et le score ne bougera plus.