Kevin Debaty : "C'était une évidence de prolonger au FC Liège"

Présent à Rocourt depuis 2019, le solide et expérimenté gardien est devenu ô combien important sur le terrain mais également dans le vestiaire où il est devenu l'un des leaders du matricule 4. Le vice-capitaine de l'équipe a prolongé son bail de deux saisons.

Kevin Debaty vient de prolonger pour deux saisons supplémentaires au RFC Liège, un club où il sent bien. "C'était une évidence de prolonger au FC Liège. Je voulais rester ici et les dirigeants le savaient. J'ai bien été accueilli depuis mon arrivée et je me suis bien adapté. Je pense partager l'ADN des Sang et Marine : avoir cette envie de tout gagner et mouiller le maillot. Devoir se donner à 400% pour ne pas avoir de regrets par la suite. De plus, le club et moi sommes sur la même longueur d'onde et avons la même ambition, à savoir retrouver rapidement l'élite du football belge", nous confie le dernier rempart liégeois.

"Le FC Liège, avec son histoire et ses supporters, a de loin sa place en D1B"

Dans un premier temps, le matricule 4 veut se hisser en D1B. "Liège veut d'abord retrouver l'antichambre du football belge. Le club, qui est ambitieux, grandit et se professionnalise au fur à mesure des années. Il est sain financièrement et est géré en bon père de famille. Cela fait deux ans que je suis là, et le feeling est vraiment bon. Le FC Liège, avec son histoire et ses supporters, a de loin sa place en D1B. Et nous ferons tout pour y parvenir le plus vite possible", a expliqué l'ancien portier de l'Antwerp et de Waasland-Beveren.

"Hâte de recommencer et de retrouver les terrains"

Le pensionnaire de Nationale 1 a vécu une saison blanche cette année. "Frustrant de ne pas jouer et de ne pas pouvoir pas exercer son métier, mais la santé prime et il faut donc mordre sur sa chique. Nous avons disputé une rencontre officielle en championnat, et évidemment les matchs de Coupe de Belgique avec ce seizième de finale contre le Sporting d'Anderlecht. Un souvenir merveilleux et la petite cerise sur la gâteau de cet exercice très spécial même si nous aurions voulu partager ce moment avec notre douzième homme. Et le résultat aurait certainement été différent avec notre public. En attendant la prochaine saison, nous nous entraînons chacun de notre côté afin d'être fit et prêt. C'est très important car nous avons hâte de recommencer et de retrouver les terrains", a conclu Kevin Debaty.